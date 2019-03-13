Пожалуй, именно в Международный женский день представительницы прекрасного пола получают небывалое количество поздравлений, цветов и подарков. Но самый главный подарок перед праздничным днем преподнесли себе две молодые мамы, Анастасия Кулинкович и Карина Павловец, которые родили сыновей, Ярослава и Артема, накануне 8 Марта. Семья Анастасии с рождением еще одного малыша стала многодетной, а Карина стала мамой впервые.

Поздравить женщин прямо в родильное отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ» приехали директор ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Анастасия Бутор и председатель Смолевичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин», управляющий делами Смолевичского районного исполнительного комитета Ирина Кононович.

– Рождение ребенка для каждой женщины – это огромный подарок, – сказала Анастасия Степановна Бутор. – А родить малыша накануне праздника женщин – особенно приятно. Пусть ваши детки будут здоровыми и счастливыми. Семья Анастасии Витальевны с рождением сыночка обрела статус многодетной и имеет право на определенные льготы. Семья Карины Геннадьевны только пополнилась первенцем, и мы надеемся, что Вы обязательно придете в роддом за еще одним малышом!

Присоединился к поздравлениям и заведующий акушерско-гинекологическим отделением УЗ «Смолевичская ЦРБ» Евгений Хороших, который пожелал мамам, чтобы каждый их день начинался с улыбки родных и детей, побольше ярких событий, любви и тепла в доме.

– Этот день наверняка станет одним из самых счастливых в вашей жизни, потому что рождение ребенка – всегда чудо, – отметила Ирина Александровна Кононович. – Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, ее любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена. Милые мамы! От всего сердца искренне желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Директор ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» и председатель Смолевичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» вручили молодым мамочкам цветы и памятные подарки. Но самый дорогой подарок для Карины и Анастасии – их очаровательные малыши.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

На фото: А.С. Бутор, А.В.Кулинкович, Е.П.Хороших, К.Г.Павловец, И.А.Кононович.

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