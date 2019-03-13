Доля убыточных предприятий в Брестской области за три года сократилась вдвое

В Брестской области количество убыточных предприятий за три года пятилетки уменьшилось почти в два раза. Об этом сообщил сегодня на брифинге для региональных СМИ председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Доля убыточных организаций за последние три года сократилась практически в два раза. Получили дальнейшее развитие положительные тенденции роста объемов производства в промышленном секторе области: совокупный прирост промышленного производства в прошлом году превысил 15%", - сказал Анатолий Лис.

Экономикой региона за прошедший год получено Br725,5 млн чистой прибыли, что составляет более 14% от республиканского показателя. Между тем еще три года назад доля прибыли региона в общереспубликанском объеме составляла всего около 1%.

Более чем в полтора раза превышен прогноз по поступлению прямых иностранных инвестиций на чистой основе - в экономику области привлечено более $92 млн. По словам губернатора, это лучший показатель для региона за все предыдущие годы текущей пятилетки. С привлечением ПИИ в 2018 году велась реализация 17 инвестиционных проектов. В том числе начаты крупные проекты по созданию производства мебели в Ивацевичском районе с общим объемом инвестиций около 20 млн евро, строительство предприятия по производству слитков монокристаллического кремния в Пинске (объем инвестиций более $4 млн).

Обеспечено поступление $1,3 млн китайских иностранных инвестиций, из них ПИИ - $1,2 млн. "ОАО "Брестмаш" в декабре 2018 года начало сборку микроавтобусов из китайских комплектующих компании JAC Motors. Собрано 40 микроавтобусов. В этом году запланирована сборка 600 единиц транспорта. А в 2020 году предприятие должно выйти на сборку около 2 тыс. микроавтобусов", - сообщил руководитель области.