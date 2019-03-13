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Белорусам приходят «тунеядские» жировки. Власти прогнозировали, что их получат 54 тысячи человек

14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры, начали получать жировки с платежами по полным тарифам за подогрев воды. Ранее власти прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64315.php

Белорусам приходят «тунеядские» жировки. Власти прогнозировали, что их получат 54 тысячи человек

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Начисление платы за услугу горячего водоснабжения произведено по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономических обоснованных затрат на ее оказание. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации», — написано на платежке за ЖКУ.

Ранее планировалось, что жировки с платежами по полным тарифам за подогрев воды белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, получат в феврале. Однако позже этот срок решили перенести, чтобы у населения было время подтвердить занятость или попадание в трудную жизненную ситуацию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64315.php

Белорусам приходят «тунеядские» жировки. Власти прогнозировали, что их получат 54 тысячи человек

Сообщение при оплате жировки «тунеядца»

Льготный тариф за подогрев воды составляет 16,9259 рублей за 1 Гкал, а полный — 88,99 рубля.

В тунеядских жировках за февраль по экономически обоснованным тарифам посчитан подогрев воды, а также включена доплата за январь. Напомним, с 1 января не занятые в экономике оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года будут также платить за газоснабжение и теплоснабжение.

Списки плательщиков коммунальных услуг, которые попали в базу незанятого населения, сформировали к концу февраля, после этого их передали районным исполкомам. В Минтруда прогнозировали, что полная сумма к оплате за подогрев воды в жировке за февраль будет выставлена 54 тысячам человек, которые трудоспособны и не заняты в экономике. Это те, кто не занят в экономике, при этом имеет в собственности квартиры.

В базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан насчитывается более 425 тысяч человек, сообщил в конце февраля заместитель министра труда Валерий Ковальков.

Информацию о попадании в базу незанятого населения, которое будет оплачивать горячую воду по полным тарифам, можно узнать на портале госуслуг. Для этого нужны электронная цифровая подпись или уникальный идентификатор — логин и пароль.

 
 
Ссылка на источник 24
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