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Белорусам приходят «тунеядские» жировки. Власти прогнозировали, что их получат 54 тысячи человек
14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры, начали получать жировки с платежами по полным тарифам за подогрев воды. Ранее власти
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«Начисление платы за услугу горячего водоснабжения произведено по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономических обоснованных затрат на ее оказание. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации», — написано на платежке за ЖКУ.
Ранее
Сообщение при оплате жировки «тунеядца»
Льготный тариф за подогрев воды составляет 16,9259 рублей за 1 Гкал, а полный — 88,99 рубля.
В тунеядских жировках за февраль по экономически обоснованным тарифам посчитан подогрев воды, а также включена доплата за январь. Напомним, с 1 января не занятые в экономике
Списки плательщиков коммунальных услуг, которые попали в базу незанятого населения, сформировали к концу февраля, после этого их передали районным исполкомам. В Минтруда
В базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан насчитывается более 425 тысяч человек,
Информацию о попадании в базу незанятого населения, которое будет оплачивать горячую воду по полным тарифам, можно узнать на портале госуслуг. Для этого нужны электронная цифровая подпись или
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Белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры, начали получать жировки с платежами по полным...
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