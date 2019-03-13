Завтра день защиты прав потребителей. МАРТ напомнил о правилах торговли в соцсетях

В этом году защита прав потребителей идет под девизом смарт-продаж и онлайн-технологий. Количество интернет-магазинов выросло за 2018 год на 20% — до 19 400. Примерно столько же в прошлом году поступило жалоб в госорганы. Вот такое красивое совпадение.



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Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик напомнила, что интернет-магазины должны быть оформлены в байнете по всем правилам, вплоть до обозначения времени работы.

Поэтому на все иностранные сайты защита со стороны национального законодательства не распространяется. Это касается и AliExpress (хотя ни одной жалобы в МАРТ по поводу этого сервиса не поступило!), и соцсетей.

— На социальные сети жалоб все больше, — рассказала Инна Гаврильчик. — В соцсетях можно рекламировать интернет-магазин (обладающий регистрацией), но если вы не ремесленник, то продавать через них нельзя. А для покупателя должно быть важно, что, покупая в соцсетях у физлиц, вы лишаетесь защиты. Мы просто не сможем найти продавца, потому что владельцы социальных сетей не являются резидентами Беларуси. Цена у них может быть ниже, но и вероятность возможных проблем значительно выше.

Гаврильчик уточнила, что пару недель назад на площадке ЕАЭК проводился круглый стол, где МАРТ предложил выработать единый механизм в рамках союза. Но пока это только идеи.