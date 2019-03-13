ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завтра день защиты прав потребителей. МАРТ напомнил о правилах торговли в соцсетях

14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В этом году защита прав потребителей идет под девизом смарт-продаж и онлайн-технологий. Количество интернет-магазинов выросло за 2018 год на 20% — до 19 400. Примерно столько же в прошлом году поступило жалоб в госорганы. Вот такое красивое совпадение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64312.php

Завтра день защиты прав потребителей. МАРТ напомнил о правилах торговли в соцсетях

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик напомнила, что интернет-магазины должны быть оформлены в байнете по всем правилам, вплоть до обозначения времени работы.

Поэтому на все иностранные сайты защита со стороны национального законодательства не распространяется. Это касается и AliExpress (хотя ни одной жалобы в МАРТ по поводу этого сервиса не поступило!), и соцсетей.

— На социальные сети жалоб все больше, — рассказала Инна Гаврильчик. — В соцсетях можно рекламировать интернет-магазин (обладающий регистрацией), но если вы не ремесленник, то продавать через них нельзя. А для покупателя должно быть важно, что, покупая в соцсетях у физлиц, вы лишаетесь защиты. Мы просто не сможем найти продавца, потому что владельцы социальных сетей не являются резидентами Беларуси. Цена у них может быть ниже, но и вероятность возможных проблем значительно выше.

Гаврильчик уточнила, что пару недель назад на площадке ЕАЭК проводился круглый стол, где МАРТ предложил выработать единый механизм в рамках союза. Но пока это только идеи.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В этом году защита прав потребителей идет под девизом смарт-продаж и онлайн-технологий. Количество интернет-магазинов выросло за 2018 год на 20% — до 19 400. Примерно...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске закрылось казино «Белая вежа». Говорят, его хотят обанкротить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика