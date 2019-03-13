Добровольная экологическая акция «Мой двор» в Бресте - 9 лет

Друзья, вот уже девятый год подряд, в эти весенние дни мы приглашаем брестчан принять участие в традиционной акции "Мой двор".

После того как в городе сошел снег картина предстала нелицеприятная, согласитесь. Повсеместно мусор и следы безответственного отношения к месту, где мы живем со стороны наших нечистоплотных согорожан. Далее информация для тех, кто никак не может себе позволить с этим смирится.





Чистый Брест - мой город

Можно конечно закрывая глаза проходить мимо, в ожидании людей в оранжевых жилетах, убедив себя и своих близких в том, что уборка и поддержание порядка в нашем общем доме это дело рук тех, кому за это платят, беззаботно сняв с себя ответственность. Но, благо так рассуждают далеко не все. Именно к таким не безучастным и неравнодушным к происходящему мы и обращаемся вновь.

На фото – так зарождалась добровольная экологическая акция «Мой двор» в Бресте в 2010 году.





Как и прежде, предлагаем вам навести порядок прежде всего в своем подъезде, дворе, в своем районе. Наверняка за объектами торговли, у предприятий расположенных рядом, на территории заброшенных подворий есть крайне запущенные, нелицеприятные места, которые уже сегодня нуждаются именно в вашем внимании и действенной помощи.

Экологическая акция «Мой двор» в Бресте 2015









В любой день, в удобное для вас время. Пусть это добровольное решение станет вашей семейной традицией встречать таким образом День весеннего равноденствия (в этом году совпало с Днем Земли 20 марта), или же, например - необременительная уборка вблизи вашего подъезда как вариант замечательного подарка для нашей планеты в День Земли. Просто, - хорошим и запоминающимся, поучительным уроком для ваших детишек.

Экологическая акция «Мой двор» в Бресте 2016







В течении оставшегося весеннего месяца у каждого из нас замечательная возможность проявить неподдельную солидарность и совершенно добровольно навести порядок в нашем общем доме.

Вместе! Безотчетно, и с искренними намерениями.

Возможно, именно вы станете тем самым мотиватором, который поспособствует решительности ваших соседей проявить свое неподдельное желание жить в чистоте и уюте, в том числе и за пределами ограниченной порогом в квартиру вашей зоны комфорта.

Подарок для любимого города!

Пусть эти мартовские дни станут для вас, дорогие брестчане, днями добрых намерений и искренних поступков на пользу любимому городу, лучшим подарком юбиляру в 1000-летие, ну и конечно же - себе во благо)) ;)

ВНИМАНИЕ! В этом году это еще и замечательная возможность принять участие в городской акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Согласовать место посадки и приобрести саженцы можно обратившись в ПКУП «Коммунальник» по телефону: 8 (0162) 28 82 45 (улицы города) и в КУП «ЖРЭУ г. Бреста» по номеру телефона: 8 (0162) 21 26 95 (дворовые территории по согласованию с ЖЭСами). Ваши звонки ждут в рабочее время, с понедельника по пятницу.

Присоединяйтесь к добровольной акции "Мой двор", друзья!))



