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На трассе под Барановичами МАЗ въехал в грузовик, который перевозил погрузчик
14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Авария произошла вечером 13 марта на трассе М1 возле деревни Лесная.
Фото: ssnmp_baranovichi, Instagram
Автомобиль «Скания», который перевозил погрузчик, остановился у края дороги. В какой-то момент в прицеп врезался МАЗ, который пытался объехать грузовик.
В результате аварии никто не пострадал, сообщает в Instagram
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Авария произошла вечером 13 марта на трассе М1 возле деревни Лесная. Фото: ssnmp_baranovichi, Instagram Автомобиль «Скания», который перевозил погрузчик, остановился у...
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