|
Житель Бреста пытался незаконно ввезти из Польши 12 кг табачной смеси
14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Житель Бреста пытался незаконно ввезти из Польши 12 кг табачной смеси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
фото - иллюстрация
Пограничники обнаружили контрабандный товар в пункте пропуска "Домачево". На въезд в Беларусь оформляли автомобиль Seat под управлением 32-летнего жителя Бреста. "В конструктивных особенностях иномарки было скрыто 600 емкостей. В них находилась некурительная табачная смесь "снюс", общей массой около 12 кг", - проинформировали в ведомстве.
По данному факту были проинформированы сотрудники таможни. Они изъяли вещество на сумму более Br2 тыс. и автомобиль стоимостью Br8 тыс
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Бреста пытался незаконно ввезти из Польши 12 кг табачной смеси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете. фото - иллюстрация Пограничники обнаружили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)