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Житель Бреста пытался незаконно ввезти из Польши 12 кг табачной смеси

14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Житель Бреста пытался незаконно ввезти из Польши 12 кг табачной смеси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64309.php

Житель Бреста пытался незаконно ввезти из Польши 12 кг табачной смеси

фото - иллюстрация

Пограничники обнаружили контрабандный товар в пункте пропуска "Домачево". На въезд в Беларусь оформляли автомобиль Seat под управлением 32-летнего жителя Бреста. "В конструктивных особенностях иномарки было скрыто 600 емкостей. В них находилась некурительная табачная смесь "снюс", общей массой около 12 кг", - проинформировали в ведомстве.

По данному факту были проинформированы сотрудники таможни. Они изъяли вещество на сумму более Br2 тыс. и автомобиль стоимостью Br8 тыс

 
Теги: Брест
 
 
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  Житель Бреста пытался незаконно ввезти из Польши 12 кг табачной смеси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете. фото - иллюстрация Пограничники обнаружили...
 
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