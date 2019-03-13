Житель Бреста пытался незаконно ввезти из Польши 12 кг табачной смеси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.



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Пограничники обнаружили контрабандный товар в пункте пропуска "Домачево". На въезд в Беларусь оформляли автомобиль Seat под управлением 32-летнего жителя Бреста. "В конструктивных особенностях иномарки было скрыто 600 емкостей. В них находилась некурительная табачная смесь "снюс", общей массой около 12 кг", - проинформировали в ведомстве.

По данному факту были проинформированы сотрудники таможни. Они изъяли вещество на сумму более Br2 тыс. и автомобиль стоимостью Br8 тыс