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Анатолий Лис поручил создать специальную группу по контролю за деятельностью завода АКБ

14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Экологическую обстановку, связанную с деятельностью аккумуляторного завода под Брестом, будет отслеживать совместная группа государственно-общественного контроля. Об этом сообщил сегодня на брифинге представителям региональных СМИ председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64308.php

Анатолий Лис поручил создать специальную группу по контролю за деятельностью завода АКБ

"Я разделяю заинтересованность людей в том, чтобы это и любое другое предприятие не нанесло вреда здоровью людей. Чтобы у жителей прежде всего прилегающих к заводу территорий была возможность контролировать экологическую ситуацию, связанную с данным предприятием, считаю правильным рассмотреть вопрос о создании совместной государственно-общественной группы экологического контроля. Наряду с профильными специалистами в нее войдут представители общественности и будут системно осуществлять контроль за данной ситуацией. Соответствующее поручение о создании такой группы уже прорабатывается", - сказал Анатолий Лис.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64308.php

Анатолий Лис поручил создать специальную группу по контролю за деятельностью завода АКБ

По его мнению, такая форма совместной работы позволит получать объективную информацию и исключить имеющееся на сегодняшний день определенное недоверие и беспокойство со стороны граждан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64308.php

Анатолий Лис поручил создать специальную группу по контролю за деятельностью завода АКБ

"После введения завода в эксплуатацию в центре внимания будет прежде всего всесторонний, системный, прозрачный контроль за экологической ситуацией. В случае выявления нарушения заводом требований экологического природоохранного законодательства, завод работать не будет. Это позиция, которую знает инвестор и которая не подлежит обсуждению. Никаких исключений ни для каких предприятий не будет", - подчеркнул губернатор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64308.php

Анатолий Лис поручил создать специальную группу по контролю за деятельностью завода АКБ

При этом он отметил, что для развития любого региона нужна устойчивая экономика. Власти заинтересованы в том, чтобы создавались новые высокоэффективные рабочие места, чтобы люди получали достойную заработную плату. Проект по строительству аккумуляторного завода "АйПауэр", который возводится в свободной экономической зоне "Брест", включен в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Инвестор намерен вложить в проект более $20 млн. На первом этапе на предприятии планируется создать 138 рабочих мест, на втором планируется увеличение до 188 человек. Здесь будет налажен полный цикл производства аккумуляторов для автомобилей.

видео - Алексей Голиков

 
Теги: Брест
 
 
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