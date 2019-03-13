«Прошло пять дней — и ничего». Минчане жалуются, что не могут получить на почте свои посылки

В редакцию обратился читатель Константин. Который день минчанин не может получить посылки из Китая, которые почти неделю назад прошли белорусскую таможню. По словам мужчины, с такой ситуацией столкнулся не он один. На сайте Белпочты написано: причина проблемы — установка новой программы по слежению за почтовыми отправлениями.



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Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В месяц Константин обычно получает около трех посылок. На этот раз он ждет два отправления из Китая. Оба, говорит, уже прошли белорусскую таможню. Одно 8 марта, второе — 10-го.

— Обычно «от таможни» до Минска посылки идут максимум три дня, а тут уже пять дней прошло — и никаких оповещений, — рассказывает Константин в среду, 13 марта. — Сегодня ходил забирать посылку, которую отправил мне друг из Беларуси. Спросил: есть ли для меня что-нибудь из Китая, говорят — нет.

По словам Константина, отследить, где находятся его посылки, тоже невозможно. На сайте Белпочты показан их маршрут до Беларуси. Того, что с ними происходит в нашей стране, сервис не отображает.

С похожей проблемой столкнулся и минчанин Александр. 4 марта мужчина отправил две посылки — одну в Пинск, вторую в Гомель. В них — подарки друзьям к 8 Марта. Праздник прошел, а оповещения знакомым все еще не пришли.

— Вчера они специально сходили в свои почтовые отделения, посылок там не было, — рассказывает Александр. — Я звонил в колл-центр Белпочты, там говорят: все в порядке. Но посылок нет.

Получить оперативный комментарий на Белпочте не удалось. TUT.BY направил свои вопросы в организацию письменно. На сайте предприятия сказано : Белпочта внедряет новый программный продукт по слежению за регистрируемыми почтовыми отправлениями. В связи с этим сроки обработки посылок могут увеличиться. А информация об их местоположении частично не отображается.

— Вместе с тем технологический процесс по пересылке почтовых отправлений обеспечивается в полном объеме и почтовые отправления пересылаются в место назначения, — сказано на сайте Белпочты. — Почтовые отправления, подлежащие доставке на дом, вручаются получателям. При поступлении почтовых отправлений в отделения почтовой связи адресатам доставляются извещения.

Когда проблема разрешится, не указано. Написано, что предприятие делает все возможное, чтобы поскорее со всем разобраться.