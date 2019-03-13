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Чай с кишечной палочкой импортировала барановичская фирма. Как он выглядит

14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В реестр опасной продукции Госстандарта, запрещенной к ввозу и реализации на территории Беларуси, включены два вида травяного чая торговой марки «Крымский букет», который импортировала в страну барановичская частная фирма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64306.php

Чай с кишечной палочкой импортировала барановичская фирма. Как он выглядит

Фото: Людмила СТЕЦКО

В список запрещенных товаров Госстандарта в марте включены чай «Общеукрепляющий» и «Успокаивающий». Этот чай производится в Севастополе под торговой маркой «Крымский букет». Импортировало его барановичское частное предприятие, занимающееся реализацией чая и кофе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64306.php

Чай с кишечной палочкой импортировала барановичская фирма. Как он выглядит


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64306.php

Чай с кишечной палочкой импортировала барановичская фирма. Как он выглядит

Причина включения чая в реестр опасной продукции — превышение допустимых показателей содержания в нем плесени и обнаружение бактерий кишечной палочки.

 
 
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  В реестр опасной продукции Госстандарта, запрещенной к ввозу и реализации на территории Беларуси, включены два вида травяного чая торговой марки «Крымский...
 
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