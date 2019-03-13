Чай с кишечной палочкой импортировала барановичская фирма. Как он выглядит

В реестр опасной продукции Госстандарта, запрещенной к ввозу и реализации на территории Беларуси, включены два вида травяного чая торговой марки «Крымский букет», который импортировала в страну барановичская частная фирма.



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Фото: Людмила СТЕЦКО

В список запрещенных товаров Госстандарта в марте включены чай «Общеукрепляющий» и «Успокаивающий». Этот чай производится в Севастополе под торговой маркой «Крымский букет». Импортировало его барановичское частное предприятие, занимающееся реализацией чая и кофе.



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Причина включения чая в реестр опасной продукции — превышение допустимых показателей содержания в нем плесени и обнаружение бактерий кишечной палочки.