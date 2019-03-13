Белорусы третий месяц наращивают вклады в валюте. До этого почти полтора года проедали депозиты

Белорусы в феврале увеличили вклады — как рублевые, так и валютные. Депозиты в валюте растут третий месяц подряд, а рублевые вклады показывают рост пятый месяц. Об этом свидетельствует февральская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады в валюте за февраль выросли на 5,5 миллиона долларов — до 6 миллиардов 151,7 миллиона долларов. Напомним, за январь депозиты в валюте увеличились на 48,3 миллиона долларов, а в декабре выросли впервые за последние 17 месяцев — на 11 миллионов долларов.

Рублевые вклады на начало марта составили 4 миллиарда 167,1 миллиона рублей. Эта сумма на 64,3 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. За январь рублевые депозиты выросли на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До сентября в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.