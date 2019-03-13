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Легковушка столкнулась с маршруткой в Малорите
14.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
В Малорите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в отделе
ДТП случилось 13 марта около 16.30 на одной из главных магистралей райцентра - улице Ленина. Автомобилем "Сеат" управлял брестчанин 1960 года рождения. Поворачивая с главной дороги на второстепенную, он выехал на полосу, по которой двигалось маршрутного такси сообщением Брест-Малорита, создав микроавтобусу помеху справа. Столкновения избежать не удалось.
Транспортные средства получили механические повреждения, ни водители, на пассажиры маршрутки не пострадали. В отношении водителя легковушки вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения.
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В Малорите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в отделе ГАИ...
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