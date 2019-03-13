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«Масленица — 2019» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.
14.03.2019 — Разное | Soligorsk News
4 марта 2019 18:41 3741
"Масленица - 2019" в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.
Масленица — один из самых любимых и веселых праздников. Это то самое время, которое посвящается доброму общению с родными и друзьями. Для верующих людей – это подготовка к Великому посту, которая посвящена не только веселью, но и прощению обид и примирению с ближними.
Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района!!! Приглашаем всех на «Масленицу — 2019»! 10 марта 2019г. г. Солигорск. НАЧАЛО: 11.00 – 14.00. Центральная площадь.
Началась Масленичная неделя 4 марта, а завершится 10 марта. Каждый ее день имеет свое название: понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – широкий или разгуляй, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки и воскресенье – прощеный день.
В воскресенье в Солигорске состоятся проводы зимы. Гулянья пройдут на Центральной площади города. Горожан и гостей города ждут традиционные масленичные забавы, сжигание чучела, работа торговых объектов и т.д.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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4 марта 2019 18:41 3741 "Масленица - 2019" в Солигорске. Программа массовых...
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