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«Масленица — 2019» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

14.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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4 марта 2019 18:41 3741

"Масленица - 2019" в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

Автор: Эдуард Кидяев.

Масленица — один из самых любимых и веселых праздников. Это то самое время, которое посвящается доброму общению с родными и друзьями. Для верующих людей – это подготовка к Великому посту, которая посвящена не только веселью, но и прощению обид и примирению с ближними.

«Масленица — 2019» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района!!! Приглашаем всех на «Масленицу — 2019»! 10 марта 2019г. г. Солигорск. НАЧАЛО: 11.00 – 14.00. Центральная площадь.

Этот праздник всегда проходит с играми, песнями, хороводами и обильным угощением. Блины – один из главных атрибутов масленицы. Круглые, румяные и горячие блины являются символом солнца, а сама  Масленица — это веселые проводы зимы.

«Масленица — 2019» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

Началась Масленичная неделя 4 марта, а завершится 10 марта. Каждый ее день имеет свое название: понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – широкий или разгуляй, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки и воскресенье – прощеный день.

В воскресенье в Солигорске состоятся проводы зимы. Гулянья пройдут на Центральной площади города. Горожан и гостей города ждут традиционные масленичные забавы, сжигание чучела, работа торговых объектов и т.д.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА-2019»

11.00-11.30 — «Веселись, гуляй народ, Масленица у ворот!» — открытие праздника, концертная программа коллективов любительского творчества ГУО «Солигорская ДШИ».

11.30-12.20 — «Масленица широкая, да раздольная» – концертная программа вокальной группы «Рябинушка»Кривичского СДК.

12.20-13.45«Как на Масленой неделе…» — концертная программа коллективов любительского творчества ГУ «ДК г.Солигорска».

13.45- 14.00«Бывай, Масленица» — закрытие праздника. Сжигание чучела.

Для Вас работают торговые ряды.

«Масленица — 2019» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.
«Масленица — 2019» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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4 марта 2019 18:41 3741 "Масленица - 2019" в Солигорске. Программа массовых...
 
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