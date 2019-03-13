В Минске закрылось казино «Белая вежа». Говорят, его хотят обанкротить

Минское казино «Белая вежа» закрылось , пишет TUT.by. Несмотря на то, что в объявлении на двери написано «по техническим причинам», работники говорят, причина – в долгах. По информации TUT.by рассказываем, что случилось.



Отметим, что казино работает с 2001 года и считается старейшим казино Минска. В 2008 году, кстати, оно уже было на грани закрытия. А в 2018 некоторые сотрудники уходили по собственному желанию: им не выплачивали зарплаты. Кое-что по этому вопросу с компанией даже судился.







Со слов рабочих, сейчас заведение закрылось внезапно – без работы остались 240 сотрудников. Говорили, в комплексе будет ремонт, но люди догадывались, что его продадут. Однако руководство заранее об этом не сообщало. Только дало несколько дней на то, чтобы забрать свои вещи и трудовые книжки.



Виктория, которая работала в казино два года, говорит, что в конце января директор Юрий Чеботарь провел собрание. Там он сказал, что заведения вскоре купят. После этого большинство работников уволились, а деньги получили лишь те, кто написал заявление сразу после собрания. Виктория выиграла дело в суде о задержке зарплаты – вместе с ней выиграла его и еще одна сотрудница «Белой вежи».



Другая сотрудница Анастасия тоже не получила зарплату за два месяца, но осталась в штате. Ей сообщали, что придут новые люди и погасят долги, а пока у компании денег нет. О закрытии казино она узнала из сообщения в Instagram. «Висят огромные долги по аренде, по налоговой – она к нам уже приходила и изымала кассу, чтобы закрыть задолженность», – поясняет девушка. Тем не менее, с ее слов, никто не ожидал, что заведение прекратит работу.



Ходят слухи, «Белую вежу» банкротят и хотят ликвидировать. Но официальных данных о ее банкротстве пока нигде нет. Хотя компания такое заявление подавала – экономический суд его не принял. А долгов у организации перед налоговой – более 131 тысячи рублей.







Нынешние руководители казино – россияне Леонид Лангоцкий и Константин Репин. Юрий Чеботарь, бывший руководитель, комментировать ситуацию не желает.

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