Акция от «Белавиа»: из Минска в Москву – от €10

Рекордная акция от «Белавиа»: авиакомпания предлагает слетать в Москву, Нижний Новгород, Ларнаку и Сочи по низким тарифам: от 25 евро [плюс таксы и сборы] в обе стороны. И от 10 евро [плюс таксы и сборы] в одну сторону. Период путешествия — с 15 марта по 14 апреля. Информация, как всегда, появилась на сайте «Белавиа».

В Москву можно слетать за 25 евро (Жуковский) или 34 евро (Домодедово), Нижний Новгород — 50 евро, Ларнаку — 88 евро. Это цены на перелет в обе стороны, в которые уже включено питание, багаж и ручная кладь.



Билеты по акции можно купить сегодня, 14 марта, до 23:59. Тарифы «промо» показаны зеленым цветом и обозначены васильком — фирменным знаком «Белавиа». Кстати: акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск.



Поспешите! Количество билетов по специальному предложению ограничено.