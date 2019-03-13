Организованы «прямые линии» по вопросам ЖКХ, дорожного хозяйства, уплаты налогов, общественной безопасности, пенсионного обеспечения



15 марта с 8.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по вопросам разъяснения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров из стран ЕАЭС проведет начальник отдела камеральных проверок инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Андрей Николаевич Сорокин по телефону 8 (0165) 31-71-35.

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15 марта с 14.00 до 16.00 по телефону 8-0165-67-04-85 состоится «прямая линия» с заместителем директора КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» Виктором Николаевичем Пучинским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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16 марта с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта и связи. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

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16 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Степанович Жидецкий.

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16 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 31-28-50 состоится «прямая линия» с заместителем начальника отдела внутренних дел Пинского райисполкома – начальником милиции общественной безопасности майором милиции Николаем Александровичем Чечуном.

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20 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 65-03-45 проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома Людмила Васильевна Головач.

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20 марта с 8.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-22-60 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 19 проведет заместитель начальника инспекции МНС по Пинскому району Александр Александрович Марковец.

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20 марта с 9.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-26-38 проведет заместитель начальника, начальник отдела пенсий управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Вера Николаевна Пронько по вопросам пенсионного обеспечения.

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22 марта с 15.00 до 17.00 по телефону 8-0165-38-16-48 состоится «прямая линия» с главным инженером Пинского ДРСУ № 104 Григорием Леонтьевичем Тризно по вопросам обеспечения безопасного пользования местными дорогами Пинского района Брестской области.