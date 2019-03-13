ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Организованы «прямые линии» по вопросам ЖКХ, дорожного хозяйства, уплаты налогов, общественной безопасности, пенсионного обеспечения

14.03.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Организованы «прямые линии» по вопросам ЖКХ, дорожного хозяйства, уплаты налогов, общественной безопасности, пенсионного обеспечения
15 марта с 8.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по вопросам разъяснения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров из стран ЕАЭС проведет начальник отдела камеральных проверок инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Андрей Николаевич Сорокин по телефону 8 (0165) 31-71-35.

* * *

15 марта с 14.00 до 16.00 по телефону 8-0165-67-04-85 состоится «прямая линия» с заместителем директора КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» Виктором Николаевичем Пучинским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

* * *

16 марта с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта и связи. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

* * *

16 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Степанович Жидецкий.

* * *

16 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 31-28-50 состоится «прямая линия» с заместителем начальника отдела внутренних дел Пинского райисполкома – начальником милиции общественной безопасности майором милиции Николаем Александровичем Чечуном.

* * *

20 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 65-03-45 проведет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома Людмила Васильевна Головач.

* * *

20 марта с 8.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-22-60 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 19 проведет заместитель начальника инспекции МНС по Пинскому району Александр Александрович Марковец.

* * *

20 марта с 9.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-26-38 проведет заместитель начальника, начальник отдела пенсий управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Вера Николаевна Пронько по вопросам пенсионного обеспечения.

* * *

22 марта с 15.00 до 17.00 по телефону 8-0165-38-16-48 состоится «прямая линия»  с главным инженером Пинского ДРСУ № 104 Григорием Леонтьевичем Тризно по вопросам обеспечения безопасного пользования местными дорогами Пинского района Брестской области.

 

Comments are closed.

« Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций города Пинска и Пинского района
Новости дня
Новости разные
 
«Масленица — 2019» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика