Офицер в Печах спас солдата, уронившего на занятиях в окоп боевую гранату

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Печах офицер спас солдата-срочника, который во время планового занятия по огневой подготовке уронил в окоп боевую гранату, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

При проведении планового занятия по огневой подготовке 14 марта, в ходе выполнения упражнения по метанию ручной наступательной гранаты РГД‑5 военнослужащий срочной военной службы уронил боевую гранату в окоп. "Руководитель занятия старший лейтенант Дмитрий Филиппович, проявив высочайшее мужество и выдержку, сумел буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом", - рассказали в Минобороны.

Оба военнослужащих получили незначительные травмы мягких тканей ног. Жизни офицера и солдата ничего не угрожает.-0-