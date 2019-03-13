Использование чеков «Имущество» продлено до 31 декабря 2020 года

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 134 ”Об обращении именных приватизационных чеков ”Имущество“ (вступает в силу с 1 июля 2019 г.) срок обращения ИПЧ ”Имущество“ установлен по 31 декабря 2020 г.

Гражданам, имеющим в собственности ИПЧ ”Имущество“, рекомендуем воспользоваться своим правом на участие в процессе приватизации путем обмена указанных чеков на принадлежащие государству акции.

Обмен ИПЧ ”Имущество“ на акции осуществляется в подразделениях ОАО ”АСБ Беларусбанк“, в соответствии со списками предприятий, акции которых обмениваются на ИПЧ ”Имущество“.

Вся необходимая информация о наличии акций, предлагаемых к обмену, и порядке обмена ИПЧ ”Имущество“ размещена на сайте ОАО ”АСБ Беларусбанк“ на странице: Частным лицам/Вклады и инвестиции/Ценные бумаги/ Обмен акций предприятий на ИПЧ ”Имущество“).

Комитет ”Витебскоблимущество“