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Россия запретила полеты над своей территорией Boeing 737 MAX
14.03.2019 15:02 — Разное | Ежедневник
Росавиация запретила полеты над территорией России самолетов Boeing 737 MAX, заявил после коллегии Росавиации глава ведомства Александр Нерадько.
Как сообщил
Решение о снятии запрета, как указал Нерадько, будет основываться на анализе «тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing».
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Росавиация запретила полеты над территорией России самолетов Boeing 737 MAX, заявил после коллегии Росавиации глава ведомства Александр Нерадько.
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