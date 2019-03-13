Россия запретила полеты над своей территорией Boeing 737 MAX





Росавиация запретила полеты над территорией России самолетов Boeing 737 MAX, заявил после коллегии Росавиации глава ведомства Александр Нерадько.

Как сообщил РБК , соответствующее оперативное уведомление — NOTAM — Росавиация, уже разослала через средства авиасвязи. В нем, как указал Александр Нерадько, говорится, что «в воздушном пространстве России полеты самолетов этой модификации [Boeing 737 MAX 8 и 9] до особого указания [со стороны ведомства] запрещены».

Решение о снятии запрета, как указал Нерадько, будет основываться на анализе «тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing».