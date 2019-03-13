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Ученые: 12,8 тысяч лет назад на Землю обрушилась комета, изменившая климат планеты

14.03.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что падение кометы 12,8 тысяч лет назад привело к серьезным последствиям для климата и биосферы планеты. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: M. Kornmesser / ESO

Исследователи проанализировали отложения в чилийской части Патагонии времен позднего дриаса (с 10 730 по 9700 год до нашей эры). Согласно гипотезе, в начале этого геологического этапа произошло столкновение планеты с фрагментами распавшейся кометы, которые упали на территории Северной и Южной Америки, Европы и Западной Азии.

Специалисты обнаружили, что в соответствующем слое пород имеются высокие концентрации платины и золота, сферулы, оплавленное стекло и наноалмазы, что подтверждает это предположение.

Явление вызвало обширное горение биомассы, изменение климата и вымирание поздней плейстоценовой мегафауны. Это подтверждает наличие в отложениях продуктов горения, в том числе микроугля и частиц сгоревшей пыльцы.

Также известно, что после этого в Северном полушарии произошло похолодание, что указывает на серьезное воздействие на атмосферу. Наконец, исчезновение окаменелостей мегафауны в местах раскопок в Патогонии может быть связано с исчезновением крупных животных в других местах Южной Америки и Северной Америки.

 
 
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Явление вызвало обширное горение биомассы, изменение климата и вымирание поздней плейстоценовой мегафауны.
 
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