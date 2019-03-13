Стало известно, когда снова заработает «Песочница»

В мае на проспекте Машерова в Минске снова заработает площадка с фудтраками «Песочница» . TUT.BY узнал, в каких именно числах это произойдет, и останется ли цена сетов прежней — 7 рублей.



Фото: vk.com/pesochnica.minsk

Один из создателей «Песочницы» бизнесмен Станислав Агинский говорит, что на данный момент команда занимается уборкой, ремонтом, установкой дополнительной мебели и некоторыми другими вещами, чтобы сделать площадку еще более уютной и комфортной. К 1 мая «Песочница» будет полностью готова к открытию.

— Но это не значит, что 1 мая мы и откроемся: будем ждать погоды. Если по-настоящему теплые дни будут немного позже, — запустимся позже.

Станислав Агинский

Станислав говорит, что сейчас команда собирает заявки от фудтраков — их уже более 30. Ближайшие пару недель фудтраки и их сеты пройдут отбор.

— В прошлом году мы не совсем понимали объем этого рынка и с многими траками, которые заехали к нам в начале лета, мы подписали договоры на весь сезон. Это, наверное, было не совсем правильно: и аудитория устает к концу третьего месяца к одним и тем же предложениям. А когда будет некая ротация (например, раз в месяц) и предложения будут меняться, это будет для людей лишним стимулом прийти на площадку еще раз и попробовать что-то новое.

Что касается стоимости сетов, то она останется фиксированной. Правда, гарантировать, что это будут все те же семь рублей, сооснователь «Песочницы» пока не может.

— Мы очень хотим, чтобы цена осталась прежней. И мы, наверное, будем настаивать, чтобы фудтраки готовили сеты на 7 рублей. Но если мы вдруг столкнемся с недопониманием со стороны владельцев траков и они категорически скажут, что с учетом инфляции, роста курса долларов и прочего готовить на 7 рублей невыгодно, то мы, конечно, вынуждены будем пойти им навстречу, ведь в другом случае они к нам просто не приедут. Но пока предпосылок к тому, что цена увеличится, нет.

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