Лукашенко внесли проект указа по Смолевичам. Что предлагают

Правительство внесло на рассмотрение Александру Лукашенко проект указа о строительстве жилья в городе-спутнике Смолевичи. Об основных моментах этого документа, отвечая на вопрос REALTY.TUT.BY, рассказала зампред комитета строительства и инвестиций Мингорисполокма Ирина Гонтарева.



Фото: TUT.BY

По словам Гонтаревой, проект указа предполагает строительство в Смолевичах одного экспериментального дома.

— [Проект указа] предусматривает предоставление гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Минска, государственной поддержки для строительства в этом доме в рамках 240-го указа (который предполагает государственные субсидии на погашение кредита на жилье. — Прим. TUT.BY), — говорит она.

Но главное новшество в том, что подавать заявление на строительство в экспериментальном доме смогут даже те, кто стал на очередь вчера. О начале подачи заявок всех заранее оповестят в СМИ и администрациях районов.

— Если желающих наберется больше, чем квартир в доме, — то предпочтение будет отдаваться тем, кто раньше стал на очередь, — уточняет Гонтарева.

По ее словам, это будет дом типовых потребительских качеств. Скорее всего — в конструкциях МАПИДа.

— Цена квадратного метра там будет дешевле чем в Минске, плюс господдержка. Если этот эксперимент получит поддержку — то по такому принципу ситуация будет развиваться и дальше, — говорит чиновница.

Отметим, что в последнее время тема развития городов-спутников звучит все чаще. На неделе Лукашенко в который раз поручил активизировать там строительство .

Но, как признают и сами чиновники, процесс идет медленно. Во-первых, в этих городах надо строить не только дома, но и инфраструктуру. Без нее желающих жить в условных Смолевичах явно не прибавится. Во-вторых, Миноблисполком (ожидаемо) не рвется оплачивать инфраструктуру из региональной казны, ведь в города-спутники по задумке должны переезжать в первую очередь минчане. В-третьих, в городах-спутниках не так много работы, и людям все равно надо ездить каждый день в столицу. А для этого надо хорошее транспортное сообщение.

Почему сейчас в Смолевичах все не так радужно — почитайте мнение нашего журналиста Станислава Журавлевича, который сам там живет.