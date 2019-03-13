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Стройка на проспекте Интернациональный: встреча с жителями
14.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
15 марта в 15.30 в аудитории № 831 академического корпуса № 14 пройдет встреча представителей Горецкого райисполкома и заинтересованных районных служб с жителями микрорайона «Академия» по вопросу
Приглашаются жильцы домов №№ 4, 6, 8, 10, 12 по проспекту Интернациональный и все желающие.
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15 марта в 15.30 в аудитории № 831 академического корпуса № 14 пройдет встреча представителей Горецкого райисполкома и заинтересованных районных служб с жителями...
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