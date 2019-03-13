На следующей неделе в Слуцке начнётся сезон сельскохозяйственных ярмарок





С конца марта в Слуцке на площадке возле центральной библиотеки начнут проходить весенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Слуцком райисполкоме.

Первая районная ярмарка пройдёт в субботу, 23 марта. Затем мероприятия будут проходить каждую субботу вплоть до начала мая: 6, 13, 20, 27 апреля и 4 мая.

А региональная ярмарка, в которой примут участие предприятия из соседний районов, пройдёт 30 марта.

Организаторы просят водителей не оставлять автомобили на стоянке за райисполкомом перед проведением мероприятий.



Slutsk-Gorod.by