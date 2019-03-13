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Не экономьте на безопасности ребенка

14.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Не экономьте на безопасности ребенкаЗа прошедшие сутки в республике произошло 276 ДТП с материальным ущербом. Совершено 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 29 водителей. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 427 водителей. Пресечено 106 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 369 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 865 пешеходов, из них 219 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 62 пешехода находились в состоянии опьянения.

Не экономьте на безопасности ребенка.
16 из 22 погибших в минувшем 2018 году на дорогах Беларуси детей были пассажирами транспортных средств. Большинство из них в нарушение ПДД перевозились непристегнутыми и без детских удерживающих устройств.

В современной жизни опасность стать участником дорожно-транспортного происшествия постоянно возрастает вместе с ростом скоростей, мощностей и количества автомобилей. Потому именного сегодня, когда в большинстве семей есть автомобиль, и родители ежедневно совершают поездки с детьми, как никогда остро стоит проблема защиты ребенка от травм и последствий, связанных с ДТП. Ведь в случаях дорожных происшествий, когда взрослый отделается незначительными ушибами, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вообще погибнуть.

В текущем году в салонах автомобилей получили травмы 14 детей, 1 несовершеннолетний погиб.

Еще не придумано более простого и надежного защитного приспособления для ребенка, чем собственное автомобильное кресло. Сегодня производители предлагают ряд моделей детских автомобильных сидений, предназначенных для безопасной перевозки детей от грудничкового возраста до 12 лет. В основном они подразделяются на пять классов, в зависимости от веса и роста ребенка. Кроме основных, существуют еще универсальные модели, позволяющие «расти» креслу вместе с вашим малышом. Например, одно кресло может прослужить 3 года, если оно рассчитано на вес от минимума до 18 кг (категория «0-1»). А срок службы сиденья группы «1-2» может составить примерно 6 лет. Кроме того, некоторые модели имеют регулировку ширины сиденья и наклона спинки кресла, и еще много различных «фишек». Так что единственно верный совет — посетить специализированный магазин и разобраться в многообразии вариантов.

Еще одна немаловажная деталь — способ установки детского автокресла в автомобиле. Ребенок первого года жизни должен путешествовать обязательно спиной к дороге (т.е. лежа или полулежа) и всегда лицом против направления движения. Дело в том, что если посадить грудного ребенка лицом вперед, то даже при незначительном торможении хрупкая шея не сможет удержать тяжелую голову. При этом детское кресло можно расположить как на заднем, так и на переднем сидении. Но обязательно помните, что механизм подушки безопасности должен быть отключен!

Детское удерживающее устройство — вещь не дешевая, но жизненно необходимая. Не экономьте на жизни и здоровье вашего ребенка!

До 15 марта 2019 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Берегите детей!»

mvd.gov.by

 
 
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За прошедшие сутки в республике произошло 276 ДТП с материальным ущербом. Совершено 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.
 
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