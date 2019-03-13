Дело табак: в Мордовии изъяли крупную партию белорусских сигарет

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия изъяли из незаконного оборота свыше 25 тысяч пачек сигарет белорусских производителей Гродненской табачной фабрики «Неман» и ООО «Табак Инвест».





Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории оптовых баз и в торговых точках, расположенных в Краснослободском и Торбеевском районах, полицейские обнаружили и изъяли 25 632 пачки сигарет различных наименований, подлежащих обязательной маркировке специальными марками РФ.





По предварительным данным, сигареты были незаконно ввезены из Беларуси для дальнейшей реализации на территории Мордовии. Противоправную деятельность по хранению, перевозке и сбыту товара в регионе осуществляли двое жителей Краснослободского района, 1980 и 1982 годов рождения, занимающихся предпринимательской деятельностью.









В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации). Предпринимателям грозит большой штраф.





Примечательно, что часть изъятых белорусских сигарет находилась в упаковке старого образца, выпускавшейся до 15 ноября 2017 года. Остальные пачки -- с устрашающими картинками -- соответствовали действующему техническому регламенту Таможенного союза.





Мордовские оперативники устанавливают каналы поставки и реализации незаконной табачной продукции. Назначена товароведческая экспертиза.



