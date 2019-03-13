ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело табак: в Мордовии изъяли крупную партию белорусских сигарет

14.03.2019 15:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Полицейские выясняют каналы поставок табачной продукции из Беларуси в российскую глубинку.
1 из 3

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия изъяли из незаконного оборота свыше 25 тысяч пачек сигарет белорусских производителей Гродненской табачной фабрики «Неман» и ООО «Табак Инвест».

Как сообщает пресс-служба ведомства,  на территории оптовых баз и в торговых точках, расположенных в Краснослободском и Торбеевском районах, полицейские обнаружили и изъяли 25 632 пачки сигарет различных наименований, подлежащих обязательной маркировке специальными марками РФ.

По предварительным данным, сигареты были незаконно ввезены из Беларуси  для дальнейшей реализации на территории Мордовии. Противоправную деятельность по хранению, перевозке и сбыту товара в регионе осуществляли двое жителей Краснослободского района, 1980 и 1982 годов рождения, занимающихся предпринимательской деятельностью. 


В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации). Предпринимателям грозит большой штраф.

Примечательно, что часть изъятых белорусских сигарет находилась в  упаковке старого образца, выпускавшейся до 15 ноября 2017 года. Остальные пачки  -- с устрашающими картинками -- соответствовали действующему техническому регламенту Таможенного союза.

Мордовские оперативники устанавливают каналы поставки и реализации незаконной табачной продукции. Назначена товароведческая экспертиза.


 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейские выясняют каналы поставок табачной продукции из Беларуси в российскую глубинку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько жилья построят в Волковыске в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика