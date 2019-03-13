В одном из маникюрных салонов Москвы возможности банковской карты встроили прямо в ноготь! Для этого мастеру пришлось вырезать чип из карты и немного поколдовать над маникюром. В результате счастливый клиент может оплачивать покупки, просто поднося палец к терминалу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бесконтактная оплата пальцем? Легко! Мастера по маникюру показали, как это возможно Не совсем ясно, есть ли от такого маникюра реальная польза, но выглядит эффектно.