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«Так у себя ничего не построим». Мингорисполком не рвется давать деньги на города-спутники

14.03.2019 15:32 — Разное | Tut.by  
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В последнее время слишком много говорят о развитии городов-спутников, но до сих пор непонятно, кто будет финансировать все это дело. Ведь там нужно не только строить дома, но и прокладывать сети, создавать школы, сады и другое. А это большие деньги. Минск или Минская область? Как это дело видит столичная мэрия, рассказала зампред комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.


Не так давно главный архитектор Минской области говорил, что деньги на строительство жилья в городах-спутниках должен активно направлять и Минск. Мол, строится же оно там для минчан. Но понять нужно и Минск, который не рвется отдавать свои деньги на города-спутники. И так столица отдает на развитие регионов около 30% доходной части своего бюджета. А города-спутники все-таки находятся на территории области.

Ирина Гонтарева подтверждает, что сейчас средства бюджета столицы весьма ограничены.

— В текущем году нам 850 миллионов выделено на капитальное строительство, и мы готовим город к проведению Европейских игр. В то же время мы должны своих жителей обеспечить социальной инфраструктурой. У нас не хватает 20 садов и 7 школ.

По ее словам, мэрия детально исследовала этот вопрос. И оказалось, что места детей минчан в детских садах часто занимают жители Минской области, которые работают в столице. Чаще всего эта проблема актуальна для садиков у МКАД.

— Поэтому главой государства было поручено наверстать упущенное по строительству этих объектов в Минске. Поэтому если даже отвлекать и так наши незначительные средства на города-спутники — для городов-спутников это будет капля в море. Потому что инфраструктуру там надо строить с нуля. Мы так у себя ничего не построим.

Поэтому, по мнению Ирины Гонтаревой, вопрос финансирования городов-спутников надо решать минимум на уровне правительства. А за счет Минска уже и так разработаны генпланы этих поселений.

Отметим, что в последнее время тема развития городов-спутников звучит все чаще. На неделе Лукашенко в который раз поручил активизировать там строительство.

Но, как признают и сами чиновники, процесс идет медленно. Во-первых, в этих городах надо строить не только дома, но и инфраструктуру. Без нее желающих жить в условных Смолевичах явно не прибавится. Во-вторых, Миноблисполком (ожидаемо) не рвется оплачивать инфраструктуру из региональной казны, ведь в города-спутники по задумке должны переезжать в первую очередь минчане. В-третьих, в городах-спутниках не так много работы, и людям все равно надо ездить каждый день в столицу. А для этого надо хорошее транспортное сообщение.

Но Александру Лукашенко уже внесли проект указа по строительству жилья для минчан в Смолевичах.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время слишком много говорят о развитии городов-спутников, но до сих пор непонятно, кто будет финансировать все это дело.
 
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