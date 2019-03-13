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В Ивье на переходе Opel тяжело травмировал женщину

14.03.2019 15:28 — Разное | Tut.by  
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Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Ивье. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ Гродно

Происшествие случилось в десятом часу вечера 13 марта. По информации инспекторов, водитель Opel ехал по улице 1 Мая и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Инцидент произошел вечером 13 марта.
 
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