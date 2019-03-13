|
В Ивье на переходе Opel тяжело травмировал женщину
Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Ивье. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Происшествие случилось в десятом часу вечера 13 марта. По информации инспекторов, водитель Opel ехал по улице 1 Мая и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 13 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)