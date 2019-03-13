Намного больше тысячи . Как живет и зарабатывает сотрудник аптеки в регионе

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«Маме потом сказала «спасибо»

Марина родилась и выросла в агрогородке Большие Чучевичи Лунинецкого района. После школы переехала из Брестской области в Могилевскую, в областном центре окончила медицинский колледж.

— Изначально, когда в 9-10 классе все начинают определяться с будущей профессией, я хотела стать врачом. Но мама – она у меня фельдшер – натолкнула на мысль пойти именно в сферу фармацевтики. Убеждала, что там лучше условия. Я работаю фармацевтом два с половиной года и ни разу не пожалела о своем выборе. Маме даже спасибо сказала за то, что она меня сюда «направила», – рассказывает девушка.