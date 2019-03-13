Посол Литвы в Минске передал письмо премьера с предложением заменить БелАЭС на газовую станцию

Посол Литвы в Минске передал в четверг МИД Беларуси письмо литовского премьер-министра Саулюса Сквярнялиса с предложением модифицировать строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) в электростанцию, работающую на газе, сообщило министерство иностранных дел Литвы.

"Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас передал оригинал письма белорусскому МИД 14 марта", - сказала BNS представитель министерства иностранных дел (МИД) Литвы Раса Якилайтене.

По ее словам, письмо по электронной почте было отправлено МИД Беларуси во вторник.

На минувшей неделе С.Сквярнялис заявил, что официально предложил белорусскому премьеру Сергею Румасу запустить в Островце не атомную, а газовую электростанцию и использовать на ней газ, поставляемый через Клайпеду.

Он отметил, что выступил с этой инициативой, поскольку за последнее десятилетие литовские политики и должностные лица не делали ничего реального, чтобы остановить проект АЭС, который реализуется рядом с Вильнюсом.

Критики премьера утверждают, что план нереален, ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают заявления С.Сквярнялиса с его кампанией на президентских выборах.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится с нарушением требований безопасности. Беларусь эти обвинения отметает.

Литва ранее пыталась остановить проект, инициировав эмбарго на импорт электроэнергии с этой станции, но не получила поддержки других страны Европы и ведомств ЕС.