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Офицер спас солдата-срочника, уронившего в окоп боевую гранату

14.03.2019 15:38 — Разное | Интерфакс  
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Офицер спас солдата срочной службы, который уронил в окоп боевую гранату, оба военнослужащих получили незначительные травмы, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

"При проведении 14 марта планового занятия по огневой подготовке в ходе выполнения упражнения по метанию ручной наступательной гранаты РГД‑5 военнослужащий срочной военной службы уронил боевую гранату в окоп", - рассказали в Минобороны.

По информации ведомства, руководитель занятия старший лейтенант Д.Филиппович, "проявив высочайшее мужество и выдержку, сумел буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом".

"Оба военнослужащих получили незначительные травмы мягких тканей ног. Жизни военнослужащих ничего не угрожает", - подчеркнули в министерстве.

 
 
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Офицер спас солдата срочной службы, который уронил в окоп боевую гранату, оба военнослужащих получили незначительные травмы, сообщили в пресс-службе министерства...
 
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