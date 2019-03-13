Объем сделок на БУТБ в январе-феврале вырос на 44% и превысил Br770 млн

Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-феврале 2019 года достиг Br772 млн, что на 44% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции, где с начала года совершено более 11 тыс. сделок на Br361 млн", - отметили в пресс-службе.

По информации БУТБ, на второе место по сумме биржевых сделок сместилась секция металлопродукции, выполняющая функцию снабжения сырьем белорусских предприятий. По итогам января-февраля товарооборот по данной секции составил Br209 млн, что на 3% меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

"Отрицательная динамика обусловлена снижением продаж угля на внутреннем рынке, а также ограничением квоты на экспорт лома и отходов черных и цветных металлов, что привело к сокращению объема их реализации", - пояснили в пресс-службе.

Секция сельхозпродукции по итогам двух месяцев обеспечила увеличение общей суммы сделок на 41% до Br137 млн. "На этот раз роль товаров-локомотивов взяли на себя шроты масличных, сухое молоко и сыры сычужные, поставляемые на внутренний рынок. По итогам января-февраля продажи шрота выросли на 23% до Br45 млн, реализация сухого молока увеличилась почти в 40 раз, до Br24 млн, а сумма сделок с сычужными сырами превысила показатель 2018 года в 19,5 раза, достигнув Br14 млн", - отметили в БУТБ.

"Секция промышленных и потребительских товаров продолжает демонстрировать высокие показатели роста. За отчетный период товарооборот этой электронной торговой площадки увеличился на 53% и по состоянию на 1 марта составил Br65 млн. Как и ранее, наибольшим спросом у участников биржевых торгов пользовались строительные материалы, технологическое оборудование, механизмы и комплектующие", - сообщили на бирже.

По состоянию на 1 марта на БУТБ аккредитовано 20 813 компаний, включая 4 168 нерезидентов из 61 страны мира.