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НАТО обвинило Россию в подрыве мира и стабильности на Украине
НАТО обвинило Россию в ведении военной активности, которая подрывает мир и стабильность на Украине и в регионе.
"Союзники по НАТО продолжают настаивать на том, что односторонняя военная активность России на Украине и на близлежащих территориях подрывает мир, безопасность и стабильность в регионе", - говорится в докладе НАТО за 2018 год.
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НАТО обвинило Россию в ведении военной активности, которая подрывает мир и стабильность на Украине и в регионе. "Союзники по НАТО продолжают настаивать на том,...
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