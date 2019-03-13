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НАТО обвинило Россию в подрыве мира и стабильности на Украине

14.03.2019 15:04 — Разное | Интерфакс  
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НАТО обвинило Россию в ведении военной активности, которая подрывает мир и стабильность на Украине и в регионе.

"Союзники по НАТО продолжают настаивать на том, что односторонняя военная активность России на Украине и на близлежащих территориях подрывает мир, безопасность и стабильность в регионе", - говорится в докладе НАТО за 2018 год.

 
 
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НАТО обвинило Россию в ведении военной активности, которая подрывает мир и стабильность на Украине и в регионе. "Союзники по НАТО продолжают настаивать на том,...
 
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