НАТО обвинило Россию в подрыве мира и стабильности на Украине

НАТО обвинило Россию в ведении военной активности, которая подрывает мир и стабильность на Украине и в регионе.

"Союзники по НАТО продолжают настаивать на том, что односторонняя военная активность России на Украине и на близлежащих территориях подрывает мир, безопасность и стабильность в регионе", - говорится в докладе НАТО за 2018 год.