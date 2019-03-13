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Военные стран СНГ будут сотрудничать в сфере беспилотников
Страны СНГ намерены сотрудничать в сфере применения беспилотной авиации и противодействия беспилотникам, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на закрытии заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил государств Содружества.
"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он.
По словам В.Герасимова, на заседании также обсуждены вопросы подготовки военных кадров, топографического обеспечения вооруженных сил государств СНГ и развития взаимодействия в сфере обороны и безопасности.
"Заседание Комитета начальников штабов подтвердило, что военное сотрудничество в формате СНГ имеет хорошие перспективы и динамику развития",- отметил В.Герасимов.
В заседании участвовали делегации генеральных штабов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
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Страны СНГ намерены сотрудничать в сфере применения беспилотной авиации и противодействия беспилотникам, заявил начальник российского Генштаба Валерий...
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