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Военные стран СНГ будут сотрудничать в сфере беспилотников

14.03.2019 14:59 — Разное | Интерфакс  
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Страны СНГ намерены сотрудничать в сфере применения беспилотной авиации и противодействия беспилотникам, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на закрытии заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил государств Содружества.

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он.

По словам В.Герасимова, на заседании также обсуждены вопросы подготовки военных кадров, топографического обеспечения вооруженных сил государств СНГ и развития взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

"Заседание Комитета начальников штабов подтвердило, что военное сотрудничество в формате СНГ имеет хорошие перспективы и динамику развития",- отметил В.Герасимов.

В заседании участвовали делегации генеральных штабов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

 
 
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Страны СНГ намерены сотрудничать в сфере применения беспилотной авиации и противодействия беспилотникам, заявил начальник российского Генштаба Валерий...
 
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