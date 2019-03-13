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Более 500 человек отравились из-за выброса химикатов в реку в Малайзии

14.03.2019 15:36 — Разное | СТВ  
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Новости Малайзии. Более 500 граждан Малайзии пострадали в результате выброса химикатов в реку Сунгай Ким. Медики госпитализировали 166 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 человек отравились из-за выброса химикатов в реку в Малайзии

Власти распорядились закрыть 111 школ, расположенных в городе Пасир Гуданг, через который протекает река. Учебные заведения возобновят работу лишь после особого распоряжения Министерства образования.

Более 500 человек отравились из-за выброса химикатов в реку в Малайзии

Правоохранители выяснили: причиной загрязнения стала нелегальная деятельность предприятия по вторичной переработке шин и резиновых изделий. Хозяина фабрики задержали. Скоро ему будут предъявлены обвинения.

Более 500 человек отравились из-за выброса химикатов в реку в Малайзии
 
 
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Новости Малайзии. Более 500 граждан Малайзии пострадали в результате выброса химикатов в реку Сунгай Ким. Медики госпитализировали 166 человек, сообщили в программе...
 
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