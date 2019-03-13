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Шторм в США: по всей стране отменены более 3000 рейсов

14.03.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Новости США. Мощный шторм обрушился на Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм в США: по всей стране отменены более 3000 рейсов

Первым удар циклона принял на себя штат Колорадо. За несколько часов здесь выросли 70-сантиметровые сугробы. Видимость из-за метели нулевая. На одной из автомагистралей столкнулись несколько авто.

Шторм в США: по всей стране отменены более 3000 рейсов

Власти Колорадо, юго-восточного Вайоминга и Дакоты вынуждены были отменить занятия в школах. Госучреждения и аэропорты приостановили работу. По всей стране отменены более 3000 рейсов.
 
 
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Новости США. Мощный шторм обрушился на Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым удар циклона принял на себя штат Колорадо. За...
 
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