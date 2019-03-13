Молодая мама Анастасия Костянко нуждается в срочной помощи

Анастасия Костянко с мужем очень хотели ребенка, готовились к его появлению ответственно. Пройденные обследования подтверждали, что каких-либо препятствий к тому, чтобы стать родителями здорового ребеночка, у них нет. Но, к сожалению, вышло иначе. Во время беременности молодая женщина стала инвалидом, у нее диагностированы остеопения и асептический некроз головки левого бедра. Во время родов пострадал и ребенок — у девочки энцефалопатия.

- В результате неправильного ведения беременности и родовспоможения дочь стала инвалидом, - пишет мама Анастасии Светлана Березкина. – Внучке уже исполнился год, но дочери по-прежнему крайне тяжело ухаживать за ней, врачи рекомендовали ей передвигаться на костылях, запретив поднимать тяжести. Она не может познать всю радость материнства, взять дочь на руки. Каждый день со слезами на глазах дочь просит помощи у Бога и задает одни и те же вопросы: «Почему это случилось со мной? За что?». Разрушение кости продолжается. Врачи говорят, что у нас в стране вылечить мою дочь невозможно. Однако в клиниках Германии и Израиля готовы ей помочь, для чего нужно около 30 тысяч евро.

Мама Анастасии с надеждой умоляет помочь в сборе необходимой суммы.

У абонентов МТС есть возможность поделиться балансом от 1 бел. руб. до 5 бел. руб., оставив сообщение по указанному запросу: *363*375297584849*сумма (от 1 до 5 бел. руб.) # клавиша вызов.

Для абонентов Velcom или life есть возможность пополнить баланс на номер телефона +375 (29) 758-48-49.

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Получатель: Березкина Светлана Владимировна на лечение дочери Костянко Анастасии Александровны.