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Молодая мама Анастасия Костянко нуждается в срочной помощи

14.03.2019 15:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Молодая мама Анастасия Костянко нуждается в срочной помощи
АиФ

Анастасия Костянко с мужем очень хотели ребенка, готовились к его появлению ответственно. Пройденные обследования подтверждали, что каких-либо препятствий к тому, чтобы стать родителями здорового ребеночка, у них нет. Но, к сожалению, вышло иначе. Во время беременности молодая женщина стала инвалидом, у нее диагностированы остеопения и асептический некроз головки левого бедра. Во время родов пострадал и ребенок — у девочки энцефалопатия.

- В результате неправильного ведения беременности и родовспоможения дочь стала инвалидом, - пишет мама Анастасии Светлана Березкина. – Внучке уже исполнился год, но дочери по-прежнему крайне тяжело ухаживать за ней, врачи рекомендовали ей передвигаться на костылях, запретив поднимать тяжести. Она не может познать всю радость материнства, взять дочь на руки. Каждый день со слезами на глазах дочь просит помощи у Бога и задает одни и те же вопросы: «Почему это случилось со мной? За что?». Разрушение кости продолжается. Врачи говорят, что у нас в стране вылечить мою дочь невозможно. Однако в клиниках Германии и Израиля готовы ей помочь, для чего нужно около 30 тысяч евро.

Мама Анастасии с надеждой умоляет помочь в сборе необходимой суммы.

У абонентов МТС есть возможность поделиться балансом от 1 бел. руб. до 5 бел. руб., оставив сообщение по указанному запросу: *363*375297584849*сумма (от 1 до 5 бел. руб.) # клавиша вызов.

Для абонентов Velcom или life есть возможность пополнить баланс на номер телефона +375 (29) 758-48-49.

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал 527 «Белжелдор», отделение 353  - г. Минск, ул. Воронянского, 7а; SWIFT: AKBBBY21527, УНП 100783330:
— белорусские рубли: BY11 AKBB 3134 0000 1017 6542 0355;
— доллары США: BY93 AKBB 3134 0000 1017 7542 0355;
— российские рубли: BY78AKBB 3134 0000 1017 8542 0355;
— евро: BY63AKBB 3134 0000 1017 9542 0355.
Получатель: Березкина Светлана Владимировна на лечение дочери Костянко Анастасии Александровны.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время беременности молодая женщина стала инвалидом, у нее диагностированы остеопения и асептический некроз головки левого бедра. Во время родов пострадал и...
 
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