В мессенджере Viber вышел бесплатный стикерпак с талисманом II Европейских игр — лисенком Лесиком. Об этом сообщает официальная страница II Европейских игр в соцсети «Вконтакте».

Стикерпак с 24 стикерами доступен для скачивания по ссылке .

Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. II Европейские игры состоятся в Минске в 2019 году. Будет разыграно 199 комплектов наград. В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.