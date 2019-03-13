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В мессенджере Viber вышел бесплатный стикерпак с талисманом II Европейских игр
14.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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В мессенджере Viber вышел бесплатный стикерпак с талисманом II Европейских игр — лисенком Лесиком. Об этом сообщает официальная
Стикерпак с 24 стикерами доступен для скачивания по
Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. II Европейские игры состоятся в Минске в 2019 году. Будет разыграно 199 комплектов наград. В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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В мессенджере Viber вышел бесплатный стикерпак с талисманом II Европейских игр — лисенком Лесиком. Об этом сообщает официальная страница II Европейских игр в...
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