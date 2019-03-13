Ученые создали первый «бесполый» голос. Послушайте его

Креативное агентство Virtue запартнерилось с Copenhagen Pride и EqualAI. Вместе они создали первый в мире «бесполый» голос, пишет Designtaxi. Авторы проекта предложили альтернативу Siri от Apple и Alexa от Amazon, чьи голоса традиционно ассоциируют с женскими.





Голос получил название «Q». В рамках проекта создатели записали голоса пяти человек, которые не определяют себя ни как мужчины, ни как женщины. Их «слили» воедино. Затем 4600 человек по всей Европе оценили голос. Его тембр и том изменяли, чтобы привести к максимально нейтральному состоянию. Позже ученые обнаружили: так, как нужно, он воспринимается в диапазоне от 145 до 175 герц.



Смысл голоса «Q» в том, чтобы искоренить предвзятость. Гендерная бинарная нормативность делает невидимыми многих людей. А авторы идеи показывают, что существует гораздо больше идентичностей, чем просто два пола. «Он отвечает всем требованиям к виртуальным помощникам: он звучит тепло и авторитетно, благодаря чему его можно использовать в разных сферах: от домашней техники до общественного транспорта», – подчеркивают разработчики.



«Q» сейчас – не больше, чем просто голос. Он не был связан с технологиями ИИ, поэтому пока не способен понимать запросы и выполнять задачи. Однако над этим вопросом ведется работа – вскоре это изменится. Его создатели стараются привлечь внимание ведущих компаний, которые создают нейронные сети.