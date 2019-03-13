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Ученые создали первый «бесполый» голос. Послушайте его
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Креативное агентство Virtue запартнерилось с Copenhagen Pride и EqualAI. Вместе они создали первый в мире «бесполый» голос,
Голос получил название «Q». В рамках проекта создатели записали голоса пяти человек, которые не определяют себя ни как мужчины, ни как женщины. Их «слили» воедино. Затем 4600 человек по всей Европе оценили голос. Его тембр и том изменяли, чтобы привести к максимально нейтральному состоянию. Позже ученые обнаружили: так, как нужно, он воспринимается в диапазоне от 145 до 175 герц.
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Креативное агентство Virtue запартнерилось с Copenhagen Pride и EqualAI. Вместе они создали первый в мире «бесполый» голос, пишет Designtaxi. Авторы проекта предложили альтернативу...
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