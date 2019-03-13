Правила электронной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республику Беларусь

Министерство внутренних дел Республики Беларусь со 2 января 2019 года на едином портале электронных услуг осуществляет в электронной форме административную процедуру по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республику Беларусь.

Для регистрации в электронной форме иностранец может, используя компьютер, мобильный телефон, иные устройства, имеющие доступ в интернет, создать личный кабинет на едином портале электронных услуг, используя адрес своей электронной почты. Затем в категории «Гражданство и миграция» выбрать соответствующую услугу, заполнить заявление и подать его в электронной форме. Результатом осуществления административной процедуры является сообщение о регистрации иностранного гражданина по указанному им адресу пребывания в Республике Беларусь.

В соответствии с абзацем третьим пункта 10.15 статьи 285 Налогового кодекса Республики Беларусь иностранцы освобождаются от уплаты государственной пошлины за регистрацию в Республике Беларусь в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Зарегистрировать иностранца на едином портале электронных услуг сможет также его представитель (иное лицо) из своего личного кабинета, заполнив в электронной форме заявление с данными иностранца. Также сохраняется возможность личного обращения иностранцев в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел для осуществления регистрации в ранее установленном порядке.

Для продления срока регистрации иностранец должен лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси. Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь через Государственную границу с Российской Федерацией для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.

Регина Манюк,

начальник отделения по гражданству и миграции Ганцевичского РОВД.

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