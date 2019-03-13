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Кроссовер Changan CS75 заметно изменился во втором поколении

14.03.2019 16:10 — Разное | Tut.by  
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Китайская компания Changan сегодня обнародовала первые фотографии нового кроссовера Changan CS75 Plus, широкой публике который покажут на апрельском автосалоне в Шанхае.


Откуда, собственно, Plus в названии? Все дело в том, что CS75 первого поколения все еще остается на конвейере — прошлой весной «паркетник» обновили, а минувшей осенью его сборку наладили на заводе в Липецкой области. Чтобы покупатели не запутались, второе поколение модели получило Plus в обозначении, а от прежней модели оно отличается более эффектным обликом с крупной трапециевидной решеткой радиатора на манер младшего кроссовера CS15, также преобразившегося в конце прошлого года.


Китайцы пока не приводят основных параметров CS75 с «плюсом», который, впрочем, намекает на увеличенные габариты новинки (у прежней генерации модели от носа до хвоста 4,65 м, колесная база — 2,7 м). Фотографий интерьера CS75 Plus пока тоже нет, равно как и подробных сведений о технике машины.


Зато известно, что в гамме «паркетника» будет «разогретая» S-версия, отличающаяся от стандартной декором и забранной в сетку радиаторной решеткой. Под капот ей прочат двухлитровый турбомотор мощностью 233 лошадиные силы в паре с 8-ступенчатым «автоматом» — такой силовой агрегат известен по купеобразному CS85, с которым новый кроссовер разделил платформу. По идее, от него на новинку перекочует и 1,5-литровый турбодвигатель, который будут устанавливать на начальные версии CS75 Plus.


В китайскую продажу CS75 Plus поступит до конца текущего года, стоимость китайцы могут огласить во время премьеры автомобиля в Шанхае — прочие подробности о машине не за горами.

 
 
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Китайская компания Changan сегодня обнародовала первые фотографии нового кроссовера Changan CS75 Plus, широкой публике который покажут на апрельском автосалоне в Шанхае.
 
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