Кроссовер Changan CS75 заметно изменился во втором поколении

Китайская компания Changan сегодня обнародовала первые фотографии нового кроссовера Changan CS75 Plus, широкой публике который покажут на апрельском автосалоне в Шанхае.





Откуда, собственно, Plus в названии? Все дело в том, что CS75 первого поколения все еще остается на конвейере — прошлой весной «паркетник» обновили , а минувшей осенью его сборку наладили на заводе в Липецкой области. Чтобы покупатели не запутались, второе поколение модели получило Plus в обозначении, а от прежней модели оно отличается более эффектным обликом с крупной трапециевидной решеткой радиатора на манер младшего кроссовера CS15 , также преобразившегося в конце прошлого года.





Китайцы пока не приводят основных параметров CS75 с «плюсом», который, впрочем, намекает на увеличенные габариты новинки (у прежней генерации модели от носа до хвоста 4,65 м, колесная база — 2,7 м). Фотографий интерьера CS75 Plus пока тоже нет, равно как и подробных сведений о технике машины.





Зато известно, что в гамме «паркетника» будет «разогретая» S-версия, отличающаяся от стандартной декором и забранной в сетку радиаторной решеткой. Под капот ей прочат двухлитровый турбомотор мощностью 233 лошадиные силы в паре с 8-ступенчатым «автоматом» — такой силовой агрегат известен по купеобразному CS85 , с которым новый кроссовер разделил платформу. По идее, от него на новинку перекочует и 1,5-литровый турбодвигатель, который будут устанавливать на начальные версии CS75 Plus.





В китайскую продажу CS75 Plus поступит до конца текущего года, стоимость китайцы могут огласить во время премьеры автомобиля в Шанхае — прочие подробности о машине не за горами.