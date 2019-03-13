Отделение круглосуточного пребывания находится в деревне Жажелка Смолевичского района. Здесь созданы условия, приближенные к домашним, организован уход за постояльцами. Подробнее читайте на страницах газеты «Край смалявіцкі».
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Двери отделения круглосуточного пребывания открыты для пожилых людей и инвалидов
14.03.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Отделение круглосуточного пребывания находится в деревне Жажелка Смолевичского района. Здесь созданы условия, приближенные к домашним, организован уход за постояльцами. Подробнее читайте на страницах газеты «Край смалявіцкі».
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Отделение круглосуточного пребывания находится в деревне Жажелка Смолевичского района. Здесь созданы условия, приближенные к домашним, организован уход за...
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