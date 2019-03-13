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Макс Корж проехался по центру Минска на маршрутке

14.03.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Вчера вечером в Instagram Stories Макс Корж поделился видео из салона столичной 53 маршрутки, которая проезжала по Немиге. Предположительно, 15-секундный ролик снял сам музыкант.

В кадр попало Троицкое предместье, а также Свислочь и мост через нее. В самом начале видео можно разглядеть отзеркаленные цифры 5 и 3, которые обычно крепятся на лобовое стекло маршрутного такси и обозначают его номер. Столичная 53-я маршрутка ходит из Малиновки в Зеленый Луг (и обратно), и проезжает Грушевку, где живет музыкант. Стоимость проезда — 1,5 рубля.

Напомним, в декабре прошлого года фанаты случайно встретили Макса Коржа в пробке — он дал им «пять» прямо из окна авто.

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

 
 
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Вчера вечером в Instagram Stories Макс Корж поделился видео из салона столичной 53 маршрутки, которая проезжала по Немиге.
 
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