Макс Корж проехался по центру Минска на маршрутке

Вчера вечером в Instagram Stories Макс Корж поделился видео из салона столичной 53 маршрутки, которая проезжала по Немиге. Предположительно, 15-секундный ролик снял сам музыкант.

В кадр попало Троицкое предместье, а также Свислочь и мост через нее. В самом начале видео можно разглядеть отзеркаленные цифры 5 и 3, которые обычно крепятся на лобовое стекло маршрутного такси и обозначают его номер. Столичная 53-я маршрутка ходит из Малиновки в Зеленый Луг (и обратно), и проезжает Грушевку, где живет музыкант. Стоимость проезда — 1,5 рубля.

Напомним, в декабре прошлого года фанаты случайно встретили Макса Коржа в пробке — он дал им «пять» прямо из окна авто.

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