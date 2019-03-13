|
Макс Корж проехался по центру Минска на маршрутке
Вчера вечером в
В кадр попало Троицкое предместье, а также Свислочь и мост через нее. В самом начале видео можно разглядеть отзеркаленные цифры 5 и 3, которые обычно крепятся на лобовое стекло маршрутного такси и обозначают его номер. Столичная 53-я маршрутка ходит из Малиновки в Зеленый Луг (и обратно), и проезжает Грушевку, где живет музыкант. Стоимость проезда — 1,5 рубля.
Напомним, в декабре прошлого года
Читайте также
***
9 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером в Instagram Stories Макс Корж поделился видео из салона столичной 53 маршрутки, которая проезжала по Немиге.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)