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Освоение Лошицы и два главных жилых долгостря. В мэрии рассказали о строительстве в Минске

14.03.2019 16:29 — Разное | Tut.by  
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В 2019 году должны появиться первые дома в Лошице-8, в следующем году начнется стройка в «Ноттингеме», а всех многодетных минчан обеспечат жильем за два года. Об этом рассказала зампред комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. Она также сообщила о двух оставшихся долгостроях столицы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

До 2016 года в Минске ежегодно строили до миллиона квадратных метров жилья. В 2018 году в столице построили уже около 720 тысяч «квадратов», план на 2019 — 670 тысяч. Для нуждающихся из них — около 200 тысяч.

Но свободных участков в Минске почти не осталось. Нужно либо выводить указом президента зельхозземли, либо сносить частный сектор. Поэтому в 2019-м дома начнут появляться в первую очередь там, где этот процесс запущен.

Лошица — для многодетных

Так, в этом году первые многоэтажки сдадут в Лошице 8−1 и 8−2. Кроме того, активное строительство развернется и в Лошице 6 и 6а. Заказчиками там выступают государственные застройщики.

Но в первую очередь, это будет социальное жилье, потому что Александр Лукашенко дал поручение за 2019−2020 годы обеспечить квартирами всех многодетных в Минске. А это 1570 семей.

Что же касается остальных площадок (где также будет много социального жилья), то в 2019 году будут активно вести инфраструктуру в пригородный квартал «Ноттингем» на 700−900 тысяч квадратных метров. А стройка там начнется не раньше следующего года. Основная часть квартала будет построена УКСом Мингорисполкома.

Два главных долгостроя

А вот жилых долгостроев в Минске осталось только два. Первый — многоэтажка компании «Зомекс Инвестмент» на Макаенка 5 В.

— Сейчас строительная готовность там — 89%. Планируют ввести в эксплуатацию до конца марта, — говорит Ирина Гонтарева.

Но наиболее проблемный объект — многоэтажка на пересечении Быховской и Авакяна, которую строит архитектурная мастерская «Апрель».

— Нормативный срок значительно превышен, планируют вводить в мае-июне. Но темпы работ настораживают, рабочих ресурсов недостаточно, не все материалы закуплены. Чтобы не получилось, как с «Тамбазом», хотя активы у компании имеются, — отмечает чиновница.

 
Теги: Минск
 
 
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