В поселке Зеленый Бор устраняют последствия несанкционированного складирования промотходов

В поселке Зеленый Бор Ивацевичского района идут восстановительные работы после ликвидации площадки с несанкционированными промышленными отходами, сообщил сегодня на брифинге для региональных СМИ председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА



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"Приняты меры для устранения нарушения природоохранного законодательства, виновные будут наказаны. Уголовное дело по ситуации в поселке Зеленый Бор находится в процессе производства. Вывоз отходов завершен - как с основной площадки, где они хранились, так и с прилегающей территории, где свинцовая зола была смешана с грунтом. Проводятся мероприятия по восстановлению земель, загрязненных химическими веществами. Ведется контроль за состоянием окружающей среды вблизи ликвидированных мест размещения отходов", - рассказал губернатор.

Анатолий Лис отметил важность темы сохранения безопасной окружающей среды. В прошлом году в Брестской области на реализацию природоохранных мероприятий из местных бюджетов было направлено почти Br4,6 млн. За счет строительства и реконструкции 58 газоочистных установок снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составило 594,1 т при задании 500 т.



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В области ведется постоянный контроль за соблюдением законодательства при обращении с отходами. Так, в 2018 году ликвидированы 544 несанкционированные свалки, наложено штрафов на сумму Br60,6 тыс. В целом за нарушения природоохранного законодательства в прошлом году к административной ответственности привлечены 1125 виновных лиц на общую сумму более Br277 млн.



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В Березовском районе начал работать первый пусковой комплекс нового полигона ТБО для райцентра и Белоозерска. На Брестском мусороперерабатывающем заводе проведены работы по модернизации линий механической сортировки отходов. Предприятие перерабатывает отходы, образующиеся в областном центре, Брестском и Жабинковском районах. Планируется, что в текущем году сюда на переработку также станут поступать отходы из Каменецкого района. На сегодня в целом по области извлечение вторичных материальных ресурсов из состава твердых коммунальных отходов составляет 23%. В 2017 году этот показатель составлял 17,6%.