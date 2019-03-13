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В поселке Зеленый Бор устраняют последствия несанкционированного складирования промотходов
14.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
В поселке Зеленый Бор Ивацевичского района идут восстановительные работы после ликвидации площадки с несанкционированными промышленными отходами, сообщил сегодня на брифинге для региональных СМИ председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА
"Приняты меры для устранения нарушения природоохранного законодательства, виновные будут наказаны. Уголовное дело по ситуации в поселке Зеленый Бор находится в процессе производства. Вывоз отходов завершен - как с основной площадки, где они хранились, так и с прилегающей территории, где свинцовая зола была смешана с грунтом. Проводятся мероприятия по восстановлению земель, загрязненных химическими веществами. Ведется контроль за состоянием окружающей среды вблизи ликвидированных мест размещения отходов", - рассказал губернатор.
Анатолий Лис отметил важность темы сохранения безопасной окружающей среды. В прошлом году в Брестской области на реализацию природоохранных мероприятий из местных бюджетов было направлено почти Br4,6 млн. За счет строительства и реконструкции 58 газоочистных установок снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составило 594,1 т при задании 500 т.
В области ведется постоянный контроль за соблюдением законодательства при обращении с отходами. Так, в 2018 году ликвидированы 544 несанкционированные свалки, наложено штрафов на сумму Br60,6 тыс. В целом за нарушения природоохранного законодательства в прошлом году к административной ответственности привлечены 1125 виновных лиц на общую сумму более Br277 млн.
В Березовском районе начал работать первый пусковой комплекс нового полигона ТБО для райцентра и Белоозерска. На Брестском мусороперерабатывающем заводе проведены работы по модернизации линий механической сортировки отходов. Предприятие перерабатывает отходы, образующиеся в областном центре, Брестском и Жабинковском районах. Планируется, что в текущем году сюда на переработку также станут поступать отходы из Каменецкого района. На сегодня в целом по области извлечение вторичных материальных ресурсов из состава твердых коммунальных отходов составляет 23%. В 2017 году этот показатель составлял 17,6%.
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В поселке Зеленый Бор Ивацевичского района идут восстановительные работы после ликвидации площадки с несанкционированными промышленными отходами, сообщил...
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