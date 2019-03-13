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В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»

14.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня во Дворце культуры профсоюзов стартовал Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Миллениум». С 14 по 17 марта три тысячи участников будут бороться за награды и право называться лучшими в творческой сфере.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»

В рамках «Миллениума» пройдет конкурс в 5 номинациях: «Вокальное», «Хореографическое», «Инструментальное», «Театральное» и «Изобразительное» творчество. Участники от 3-х лет и старше претендуют на внушительные денежные премии, специальные призы, а также на звание обладателя Гран-при фестиваля и большой ЖК-телевизор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»

- Данное мероприятие - не просто конкурс. Это определенная ступень в творческом развитии юного артиста и возможность заявить о себе уже состоявшимся звездам. «Миллениум» поможет раскрыться талантам и засиять на творческом небосводе, - отметил автор и координатор фестиваля Александр Лавринович.

Огромное количество развлечений и точек питания, объекты проведения творческих мастер-классов, современные компьютерные игры, изготовление сувениров собственными руками – все это и многое другое будет размещено как в холле ДК, так и на площадке возле него. Вход на все мероприятия свободный. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»

 
 
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  Сегодня во Дворце культуры профсоюзов стартовал Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Миллениум». С 14 по 17 марта три тысячи участников будут бороться...
 
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