В Бресте стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Миллениум»

Сегодня во Дворце культуры профсоюзов стартовал Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Миллениум». С 14 по 17 марта три тысячи участников будут бороться за награды и право называться лучшими в творческой сфере.



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В рамках «Миллениума» пройдет конкурс в 5 номинациях: «Вокальное», «Хореографическое», «Инструментальное», «Театральное» и «Изобразительное» творчество. Участники от 3-х лет и старше претендуют на внушительные денежные премии, специальные призы, а также на звание обладателя Гран-при фестиваля и большой ЖК-телевизор.



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- Данное мероприятие - не просто конкурс. Это определенная ступень в творческом развитии юного артиста и возможность заявить о себе уже состоявшимся звездам. «Миллениум» поможет раскрыться талантам и засиять на творческом небосводе, - отметил автор и координатор фестиваля Александр Лавринович.

Огромное количество развлечений и точек питания, объекты проведения творческих мастер-классов, современные компьютерные игры, изготовление сувениров собственными руками – все это и многое другое будет размещено как в холле ДК, так и на площадке возле него. Вход на все мероприятия свободный.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64321.php

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