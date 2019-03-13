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На ст.Брест-Восточный, ж.д. переезд по ул.Фортечная будут вестись ремонтные работы
14.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
21 марта 2019 года в период времени с 00:10 до 05:50 в связи с проведением ремонтных работ в городе Бресте на ст.Брест-Восточный, ж.д. переезд по ул.Фортечная будет временно закрыт проезд транспортных средств.
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Уважаемые водители, пожалуйста, заранее планируйте свой маршрут, учитывайте временные дорожные знаки, будьте внимательны!
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21 марта 2019 года в период времени с 00:10 до 05:50 в связи с проведением ремонтных работ в городе Бресте на ст.Брест-Восточный, ж.д. переезд по ул.Фортечная будет...
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