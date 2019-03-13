Интерактивную игру «Легенды Бреста» выпустили к тысячелетию города

2019 год объявлен в Республике Беларусь годом Малой Родины. В этом же году наш город является 1000-летним юбиляром. Празднование состоится в сентябре, а пока во всю идет подготовка. Мы не остались в стороне и тоже подготовили настольную интерактивную игру «Легенды Бреста», которая будет актуальна не только к 1000-летнему юбилею, но и после него, так как содержит историческую и познавательную информацию о нашем городе, который является Малой Родиной для многих учащихся, родителей и учителей ГУО «Средняя школа №15 г. Бреста».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64317.php

Читать полностью в источнике с фото:





Тема патриотического воспитания подрастающего поколения сложная и многогранная, однако этот проект помог нам сложные моральные принципы продемонстрировать разным возрастным поколениям и социальным группам через призму практического подхода, используя компромисс между классическими формами воспитательного процесса и новейшими достижениями IT-технологий. «Как и что можно рассказать гостям из другого города о себе, о своём родном городе, своей Малой Родине? Как это сделать современно, интересно?». Всё самое сложное легко познавать в игре. Участники игры через дополненную реальность, qr-коды и интерактивные задания погружаются в историческое прошлое нашего города, исследуют настоящее и представляют будущее города; знакомятся с известными и обычными брестчанами.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64317.php

Читать полностью в источнике с фото:





Игру можно скачать по ссылке и насладиться незабываемыми моментами познания привычных вещей и достопримечательностей города. Вся игра состоит из путешествия по станциям, на которых вы сможете расширить свой познавательный багаж о Бресте (математический, музыкальный, природоведческий и др.), проверить знания в интерактивных играх, полюбоваться красотами родного города в разные поры года, совершить 3-D экскурсии.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64317.php

Читать полностью в источнике с фото:





На сегодняшний день одиннадцатиклассниками (Бойков Дэниел, Голух Кирилл, Голух Игорь, Проценко Илья, Снегирёв Слава) создан и работает сайт, смонтирован четвероклассниками Scratch-мультфильм «Берестейский замок» (руководитель Тюшкевич М.П.), презентация фото-рисунков о символах Бреста на песке. Межпредметные связи получили своё отображение в музыкальных викторинах (Составитель Скорская Р.А.), математических тестах (Лукьяненко Т.Л.). Получил начало исследовательский проект для учащихся II класса об известном художнике Бреста (Романюк А.С). Планируется выпуск онлайн книги, в которую войдут детские работы, написанные пером «Тебе, мой Брест, посвящается...».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64317.php

Читать полностью в источнике с фото:

Учителя могут использовать собранный и созданный материал выборочно или целиком в воспитательном и образовательном процессе на любой ступени общего среднего образования. Для родителей и учителей данная разработка представляет компромисс между новыми интерактивными технологиями и традиционными формами классического образования и воспитания.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64317.php

Читать полностью в источнике с фото:





Данная игра - практический вклад к процветание нашей Малой Родины. Любой желающий на территории Беларуси и за её пределами может скачать игру и расширить свой кругозор увлекательно и познавательно. Играйте вместе с нами!