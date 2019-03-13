«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса



«Женщина года – 2018». В ДК г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса Автор: Эдуард Кидяев. Фото:

«О любимых женщинах поем!» — так называлось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня женщин. Оно прошло во Дворце культуры города Солигорска 4 марта. Организатором и вдохновителем проекта «Женщина года» уже не первый год является Солигорская РОО «Белорусский союз женщин» совместно с Солигорским райисполкомом, ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

Творческий проект «Женщина года» учреждён общественным объединением «Белорусский союз женщин». Мероприятие традиционно проводится накануне праздника 8 Марта. Этот проект существует с 2009 года. И за это время 192 женщины стали победителями районного этапа, 2 – областного и 4 — победителями республиканского конкурса.













































Первым победительниц проекта «Женщина года-2018» поздравил председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко. Он адресовал прекрасным женщинам самые теплые слова и поздравил их с наступающим праздником.



Первыми на сцену поднялись победительницы номинации «Лидерство и успешное руководство». Женщины являются руководителями организаций и предприятий в различных сферах. В этой номинации отметили заведующего гостиницы «Алеся» Людмилу Бизунок, начальника жилищно-коммунальной конторы стройтреста №3 Валентину Евдокимчик, заведующего магазином №42 «Солигорскторга» Тамару Журавлёву, директора Величковичской средней школы Светлану Довнар, заведующего гостиницы «Новое Полесье» «ЖКХ «Комплекс» Зою Долгополову, мастера участка стирки белья Солигорского районного комбината бытового обслуживания Светлану Коржаневскую, главного бухгалтера унитарного производственного предприятия «Нива» Татьяну Марзилович, директора средней школы №14 Инну Скуратову, заведующего производством столовой №19 «Универмага» Елену Юхневскую.







Мероприятие состояло из блоков, после каждого звучала музыкальная композиция. Песней «Дарите женщинам цветы» закончил поздравления руководителей исполнитель Юрий Корзун.









И вот – награждение в следующей номинации: «Активная жизненная позиция». Для поздравления на сцену вышел начальник Солигорского городского и районного отдела по чрезвычайным ситуациям, полковника внутренней службы Владимир Ефанков.



На сцену приглашают председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Купалинка» Ирину Аристову, экономиста сильвинитовой обогатительной фабрики 4-го рудоуправления «Беларуськалия» Инессу Артишевскую, заведующего кожно-венерического диспансера Елену Грицевич, инженера по патентной и изобретательской работе 1-го рудоуправления Ингу Иванову, методиста гимназии №2 Наталью Ивашка, заместителя начальника тепловых сетей «ЖКХ «Комплекс» Марину Новик, заместителя директора по учебной работе средней школы №1 Людмилу Ранцевич, ведущего инженера управления информационных технологий «Беларуськалия» Елену Румянцеву.















Для зрителей и победителей этой номинации музыкальный подарок подготовила маленькая участница мероприятия Глория Баблевская и коллектив современного танца «Адреналин» (руководитель Жанна Саланович).

















Кроме того, что женщины успевают занимать важные посты и вести активную общественную жизнь, они еще находят время на воспитание своих детей. Поздравить женщин года в номинации «Материнская слава» приглашен клирик Кафедрального Собора иерей Дмитрий Новиков.



Он чествует главного экономиста ОАО «Купалинка» Юлию Жданович, начальника секретной части Военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области Татьяну Жук, родителя–воспитателя детского дома семейного типа управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома Оксану Климову, учителя белорусского языка и литературы Кривичской средней школы Наталью, флотаторщика сильвинитовой обогатительной фабрики 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Викторию Никонович, электромонтёра электроремонтного цеха ОАО «Беларуськалий» Татьяну Францкевич.



















Музыкальную композицию «Три года ты мне снилась» милым дамам дарит Геннадий Сивцов.





Руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузорье» Вадим Матанцев чествует победительниц номинации «Духовность и культура».



На сцену приглашаются инженер-технолог «Калинки» Валентина Акуленок, учитель по классу хоровых дисциплин Солигорской детской музыкальной школы искусств Ольга Алексейчик, руководитель народной студии «Жытнёвы каласок» Центра творчества детей и молодёжи Ольга Гарбацевич, табельщик рудника 3-го рудоуправления «Беларуськалия»Татьяна Рафальская, заместитель заведующего дошкольного центра развития ребёнка «Планета детства» Наталья Скалабан, директор Кривичского сельского Дома культуры Надежда Усович, учитель белорусского языка и литературы гимназия №3 Вера Чадович. Каждая из этих женщин несет людям что-то прекрасное: кто-то пишет музыку, кто-то стихи, кто-то поет, а кто-то умеет объединить людей, чтобы вместе постигали вечные ценности.



Когда победительницы этой номинации спускаются в зал, на сцену выходит фольклорный коллектив «Тапатушкі» с зажигательным танцем «Ткачихи» Руководит коллективом Вадим Матанцев.







А вот на сцене и труженицы села. Их поздравляет председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Солигорского района Николай Ткачик.



В номинации «Хозяйка села» чествуют председателя Чижевичского сельского исполнительного комитета Галину Бань, учителя начальных классов Кривичской школы Татьяну Волчек, оператора машинного доения общества с ограниченной ответственностью «Беларуськалий-Агро» Любовь Швайбович.



Все прекрасные победительницы различных номинаций, женщины года — не только хорошие специалисты на своей работе или руководители коллективов, но и заботливые мамы и замечательные хозяйки. И просто очень красивые женщины. Таким соцветием просто можно гордиться!







Организаторы мероприятия поблагодарили Галину Мещерякову, которая предоставила коллекцию фирменных сумок и элегантной одежды от белорусских производителей.













Творческая часть мероприятия была подготовлена силами коллективов Дворца культуры. Звучали и поздравления с праздником, с весною. А лица женщин в зале освещали улыбки.



Праздник удался! Поздравляем всех победительниц!











Гости и участники, несмотря на то, что концерт закончился, еще долго не расходились. Все они оживленно общались, обсуждая красочное шоу, подаренное горожанам и жителям района накануне большого праздника.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Эдуард КИДЯЕВ.