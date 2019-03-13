ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

14.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

6 марта 2019 0:18 2895

«Женщина года – 2018». В ДК г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Автор: Эдуард Кидяев. Фото:

«О любимых женщинах поем!» — так называлось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня женщин. Оно прошло во Дворце культуры города Солигорска 4 марта. Организатором и вдохновителем проекта «Женщина года» уже не первый год является Солигорская РОО «Белорусский союз женщин» совместно с Солигорским райисполкомом, ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Творческий проект «Женщина года» учреждён общественным объединением «Белорусский союз женщин». Мероприятие традиционно проводится накануне праздника 8 Марта. Этот проект существует с 2009 года. И за это время 192 женщины стали победителями районного этапа, 2 – областного и 4 — победителями республиканского конкурса.

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Первым победительниц проекта «Женщина года-2018» поздравил председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко. Он адресовал прекрасным женщинам самые теплые слова и поздравил их с наступающим праздником.

Первыми на сцену поднялись победительницы номинации «Лидерство и успешное руководство». Женщины являются руководителями организаций и предприятий в различных сферах. В этой номинации отметили заведующего гостиницы «Алеся» Людмилу Бизунок, начальника жилищно-коммунальной конторы стройтреста №3 Валентину Евдокимчик, заведующего магазином №42 «Солигорскторга» Тамару Журавлёву, директора Величковичской средней школы Светлану Довнар, заведующего гостиницы «Новое Полесье» «ЖКХ «Комплекс» Зою Долгополову, мастера участка стирки белья Солигорского районного комбината бытового обслуживания Светлану Коржаневскую, главного бухгалтера унитарного производственного предприятия «Нива» Татьяну Марзилович, директора средней школы №14 Инну Скуратову, заведующего производством столовой №19 «Универмага» Елену Юхневскую.

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Мероприятие состояло из блоков, после каждого звучала музыкальная композиция. Песней «Дарите женщинам цветы» закончил поздравления руководителей исполнитель Юрий Корзун.

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

И вот – награждение в следующей номинации: «Активная жизненная позиция». Для поздравления на сцену вышел начальник Солигорского городского и районного отдела по чрезвычайным ситуациям, полковника внутренней службы Владимир Ефанков.

На сцену приглашают председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Купалинка» Ирину Аристову, экономиста сильвинитовой обогатительной фабрики 4-го рудоуправления «Беларуськалия» Инессу Артишевскую, заведующего кожно-венерического диспансера Елену Грицевич, инженера по патентной и изобретательской работе 1-го рудоуправления Ингу Иванову, методиста гимназии №2 Наталью Ивашка, заместителя начальника тепловых сетей «ЖКХ «Комплекс» Марину Новик, заместителя директора по учебной работе средней школы №1 Людмилу Ранцевич, ведущего инженера управления информационных технологий «Беларуськалия» Елену Румянцеву.

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Для зрителей и победителей этой номинации музыкальный подарок подготовила маленькая участница мероприятия Глория Баблевская и коллектив современного танца «Адреналин» (руководитель Жанна Саланович).

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Кроме того, что женщины успевают занимать важные посты и вести активную общественную жизнь, они еще находят время на воспитание своих детей. Поздравить женщин года в номинации «Материнская слава» приглашен клирик Кафедрального Собора иерей Дмитрий Новиков.

Он чествует главного экономиста ОАО «Купалинка» Юлию Жданович, начальника секретной части Военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области Татьяну Жук, родителя–воспитателя детского дома семейного типа управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома Оксану Климову, учителя белорусского языка и литературы Кривичской средней школы Наталью, флотаторщика сильвинитовой обогатительной фабрики 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Викторию Никонович, электромонтёра электроремонтного цеха ОАО «Беларуськалий» Татьяну Францкевич.

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Музыкальную композицию «Три года ты мне снилась» милым дамам дарит Геннадий Сивцов.

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузорье» Вадим Матанцев чествует победительниц номинации «Духовность и культура».

На сцену приглашаются инженер-технолог «Калинки» Валентина Акуленок, учитель по классу хоровых дисциплин Солигорской детской музыкальной школы искусств Ольга Алексейчик, руководитель народной студии «Жытнёвы каласок» Центра творчества детей и молодёжи Ольга Гарбацевич, табельщик рудника 3-го рудоуправления «Беларуськалия»Татьяна Рафальская, заместитель заведующего дошкольного центра развития ребёнка «Планета детства» Наталья Скалабан, директор Кривичского сельского Дома культуры Надежда Усович, учитель белорусского языка и литературы гимназия №3 Вера Чадович. Каждая из этих женщин несет людям что-то прекрасное: кто-то пишет музыку, кто-то стихи, кто-то поет, а кто-то умеет объединить людей, чтобы вместе постигали вечные ценности.

Когда победительницы этой номинации спускаются в зал, на сцену выходит фольклорный коллектив «Тапатушкі» с зажигательным танцем «Ткачихи» Руководит коллективом Вадим Матанцев.

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

А вот на сцене и труженицы села. Их поздравляет председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Солигорского района Николай Ткачик.

В номинации «Хозяйка села» чествуют председателя Чижевичского сельского исполнительного комитета Галину Бань, учителя начальных классов Кривичской школы Татьяну Волчек, оператора машинного доения общества с ограниченной ответственностью «Беларуськалий-Агро» Любовь Швайбович.

Все прекрасные победительницы различных номинаций, женщины года — не только хорошие специалисты на своей работе или руководители коллективов, но и заботливые мамы и замечательные хозяйки. И просто очень красивые женщины. Таким соцветием просто можно гордиться!

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Организаторы мероприятия поблагодарили Галину Мещерякову, которая предоставила коллекцию фирменных сумок и элегантной одежды от белорусских производителей.

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Творческая часть мероприятия была подготовлена силами коллективов Дворца культуры. Звучали и поздравления с праздником, с весною. А лица женщин в зале освещали улыбки.

Праздник удался! Поздравляем всех победительниц!

«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса
«Женщина года – 2018». Во Дворце культуры г. Солигорска чествовали победителей районного конкурса

Гости и участники, несмотря на то, что концерт закончился, еще долго не расходились. Все они оживленно общались, обсуждая красочное шоу, подаренное горожанам и жителям района накануне большого праздника.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 марта 2019 0:18 2895 «Женщина года – 2018». В ДК г. Солигорска чествовали...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Золотой» магнит, или Нюансы безучётного потребления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика